Берлін довго ігнорував критику, яка лилася на російський газопровід з усіх боків, а тепер намагається виправдати його, змінивши "імідж".

Уряд в Німеччині і компанія-оператор "Північного потоку-2" наголошують, що газопровід - нібито не російський проект, а європейський. Вони вказують на те, що кілька компаній з Європи інвестували в будівництво цієї "труби". На додачу, поставки газу з Росії нібито підуть на користь не тільки Німеччині, а всьому континенту.

Про це пише Süddeutsche Zeitung, додаючи, що таке твердження досить сумнівне. Адже воно піднімає питання: якщо "Північний потік-2" - європейський проект, тоді чому ж європейські столиці з усіх боків його так критикують. Це роблять східні країни ЄС, Європарламент і навіть Франція.

"Насправді це спроба підміни понять. "Північний потік-2" від самого початку був протилежністю європейського проекту. Його будівництво націлене на ослаблення України як транзитної країни. Він підриває зусилля Євросоюзу диверсифікувати свій енергетичний імпорт і стати більш незалежним від російського газу", - пише видання.

Читайте такожНімецька опозиція закликала уряд зупинити будівництво "Північного потоку-2"На додачу, "Північний потік-2" підтримує колишній федеральний канцлер Німеччини, а тепер лобіст "Газпрому" Герхард Шрьодер. І це теж викликає великі підозри. Німеччина спочатку ігнорувала критику своїх сусідів, а тепер намагається наділити газопровід європейськими рисами. Але це не спрацює.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань