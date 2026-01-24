Російський Бєлгород частково занурився в темряву після серії вибухів (відео)

Місцева влада заявляє про пошкодження обʼєктів енергетики.

У російському Бєлгороді ввечері у суботу, 24 січня, пролунала серія вибухів. Після цього місто частково занурилося в темряву.

Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков стверджує, що місто зазнало "найбільш масованого обстрілу". Представник країни-агресорки каже, що ударів, імовірно, було завдано з HIMARS.

Гладков також підтвердив, що внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти енергетики.

Відео дня

Військово-політичне керівництво України заяв з цього приводу не робило.

Тим часом у соцмережах пишуть, що мешканці Бєлгорода нарахували щонайменше 50 вибухів. Також у мережі публікують відповідні відео:

Атаки по РФ та окупованих територіях

Днями Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Пензанефтепродукт" в Пензенській області РФ. Там спалахнула пожежа.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження радіолокаційної станції "Подлет" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе.

Раніше також було уражено нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї держави-окупанта. Внаслідок атаки було пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом.

Вас також можуть зацікавити новини: