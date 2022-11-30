Після перемоги над Росією Україна планує відбудовувати свій енергетичний сектор за сучасними технологіями.

Представники чеського бізнесу готові брати участь у відбудові та інвестувати в зруйновану росіянами українську енергетику.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі заступника голови відомства Ярослава Демченкова з чеською делегацією на чолі із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Мареком Свободою та представниками бізнесу.

Демченков зазначив, що після перемоги над Росією Україна відбудовуватиме свій енергетичний сектор за сучасними технологіями, посилюючи власну ядерну енергетику і роль відновлюваних джерел енергії, застосовуючи новітні стандарти енергоефективності та враховуючи принципи сталого розвитку.

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"Українська енергосистема в майбутньому категорично відрізнятиметься від радянської, яку ми отримали у спадщину. Децентралізація, надійність, стійкість та автоматизація нової енергосистеми допоможуть нам досягати цілей зеленого розвитку", - сказав Демченков.

Представники чеських енергетичних компаній підтвердили свою зацікавленість щодо участі у повоєнній відбудові енергетичного сектору України, а також виявили готовність щодо постачання газових турбін для українських енергетичних підприємств та участі у проектах з розвитку відновлюваної енергетики, зазначили в міністерстві.

Крім того, чеська делегація заявила про готовність зробити внесок до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства, а також збільшити допомогу українському енергосектору на регіональному рівні.

Також Марек Свобода наголосив, що Чехія продовжуватиме підтримку України як на політичному, так і на економічному фронті.

Стан української енергетики

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів у жовтні та листопаді. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено більшу частину енергетичної інфраструктури.

Збитки тільки компанії "Укренерго" через зруйновану інфраструктуру оцінюються у 70 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Фонд енергетичної підтримки України було створено Енергетичним співтовариством за підтримки єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Першим донором фонду став уряд Данії.

Консолідовані кошти від донорів фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована російськими загарбниками внаслідок бойових дій на території України.

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