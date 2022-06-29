Попит на російську нафту забезпечують переважно покупці з країн Азії.

Ринкова ціна російської нафти марки Urals зросла на $15 і досягла позначки в $90 за барель.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, попит на російську нафту забезпечують переважно покупці з країн Азії. Також останнім часом з'явилося багато невеликих торгових домів, охочих вести справи з Росією, що допомагає зберегти потоки нафти в Азійський регіон.

Ринкова ціна нафти не враховує дисконти, з якими зараз продається Urals. Дисконти досягають до 30% від ринкової ціни через небажання багатьох трейдерів мати справу з ресурсами з країни-агресора.

Як пише видання, попит на російську нафту в азійському регіоні зберегтися навіть у разі введення, в якості санкцій, стелі ціни (price cap) на Urals.

Відмова від російської нафти:

Війна в Україні та санкції проти Росії призвели до того, що багато західних покупців російської нафти, такі як Shell, припинили нові спотові закупівлі. Нафтопереробники в Європі все менше хочуть переробляти російську нафту.

Відзначається, що це вже підірвало російський експорт, хоча закупівлі Індією і Туреччиною частково компенсували недолік. Продажі в Китай також тривають.

Згідно з планом відвантаження, обсяги "Роснефти" і "Газпром нефти" у квітні склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% від загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

13 квітня Міжнародне енергетичне агентство заявило, що поставки російської нафти можуть скоротитися на 3 млн барелів на добу в порівнянні з травнем.

14 квітня 2022 року стало відомо про те, що світові трейдери скоротять закупівлі російської нафти з 15 травня

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