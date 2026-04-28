Вартість пального пішла донизу: як змінились ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні

Ціни на дизельне пальне на АЗС з 20 по 27 квітня, в середньому, знизилися на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 здешевшав на 25 коп./л (72,46 грн/л), А-95+ – на 22 коп./л (76,28 грн/л), а скраплений газ – на 12 коп./л (48,87 грн/л), повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на моніторинг консалтингової компанії "А-95".
Зазначається, що бензин та автогаз дешевшали точково. Вартість автогазу переважно знижувалася в мережах середнього й нижнього цінових сегментів.
Протягом тижня найбільше – на понад 3 грн/л – здешевшав дизель на станціях Green Wave (-4,10 грн/л, 86,90 грн/л), EURO5 (-3,51 грн/л, 87,99 грн/л) і "Авантаж 7" (-3 грн/л, 86,95 грн/л).
Окрім того, на стелах зазначених мереж здешевшав і бензин: на 4,10 грн/л і 1 грн/л відповідно (69,90 грн/л і 69,95 грн/л). Також Green Wave скинула 1 грн/л на газу (47,80 грн/л).
UKRNAFTA в два етапи знизила цінник на дизель на 1,60 грн/л – до 86,90 грн/л. При цьому не чіпала поки бензин і газ: 69,90 грн/л і 48,90 грн/л.
Підтримали тренд на зниження і "зелені" мережі. UPG з 20 по 27 квітня знизило вартість дизеля на 2,10 грн/л. Окрім дизелю, UPG опустила ціни й на бензин: -1,10 грн/л (72,90 грн/л).
Знизилася вартість дизельного пального і у ОККО та WOG – на 2 грн/л (89,90 грн/л).
Мережа KLO протягом тижня "скинула" ціну на дизель на 2 гривні (87,90 грн/л). Переглянув цього тижня оператор і стелу на бензин: -1 грн/л (72,70 грн/л).
Зазначається, що через зростання європейських котирувань здешевшання пального на початку цього тижня сповільнилося.
"Водночас ринок входить у фазу посилення цінової конкуренції: невеликі регіональні мережі намагатимуться відновити попередні обсяги реалізації, які просіли через скорочення різниці в цінах з ринкоутворюючими мережами", - підкреслює видання.
Разом з тим, з 1 травня заплановано завершення програми "Кешбек на пальне", яка сприяє збільшенню обсягів продажу пального. Деякі компанії прогнозують більш суттєве зниження цін на автогаз на стелах уже з травня.
"З їхніх слів, цьому сприятиме розмивання дорогих запасів і зниження вартості закупівель, на яке розраховують імпортери", - підсумовує видання.
27 квітня середня вартість преміального 95-го бензину зросла на 54 копійки у порівнянні з вихідними
Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що на поточному тижні ціни на бензин та дизель суттєво змінюватися не будуть попри ймовірне зростання гуртових цін.