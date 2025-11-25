Аналітики очікують, що виробники добровільно скоротять пропозицію, щоб стабілізувати ринок.

Американський банк JPMorgan попередив, що світовий ринок нафти може зіткнутися з надлишком сировини, через що котирування еталонної марки Brent опустяться до 30 доларів за барель уже наприкінці 2027 року, пише CNBC.

За прогнозами аналітиків банку, на ринку "чорного золота" у 2026 році можливий надлишок у 2,8 млн барелів, який у 2027 році зменшиться до 2,7 млн барелів.

Надлишок таких масштабів призведе до зниження ціни нафти Brent до 42 дол. за барель у 2027 році, а наприкінці року навіть до 30 доларів, якщо не буде вжито заходів для скорочення пропозиції.

Проте, за словами керівниці напряму глобальної сировинної стратегії JPMorgan Наташи Канєвої, "масштаб дисбалансів навряд чи повною мірою реалізується на практиці".

Тому JPMorgan зберігає свій прогноз ціни Brent на 2026 рік на рівні 58 доларів за барель і очікує 57 доларів у 2027 році, виходячи з очікування, що виробники добровільно скоротять пропозицію, щоб стабілізувати ринок.

За відсутності такого втручання низькі ціни на нафту стимулюватимуть попит, а також змусять виробників, що не входять в організацію країн-членів ОПЕК зупиняти видобуток, що сприятиме стабілізації цін, зазначили в банку.

Ситуація на ринку нафти - останні новини

24 листопада повідомлялося, що на тлі санкцій США стосовно нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" Росія пропонує індійським нафтопереробним заводам придбати російську нафту на 7 доларів дешевше за вартість нафти марки Brent.

21 листопада стало відомо, що ціни на нафту продовжили стрімке падіння на тлі просування США мирної угоди між Росією та Україною, яка може збільшити пропозицію нафти на світовому ринку.

