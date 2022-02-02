Станом на 10:35 за Києвом Brent коштував $89,12.

Сьогодні, 2 лютого 2022 року ціни на нафту зросли в середу майже до 7-річного максимуму.

Про це повідомляє Investing.

Вартість бареля квітневої нафти Brent о 8:16 за Києвом склала $89,41 (+0,28%). Барель березневої нафти WTI торгувався по $88,45 (+0,28%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $89,16 і $88,20 відповідно.

Станом на 10:35 за Києвом Brent коштував $89,12.

Востаннє ціна Brent підіймалася до позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року Brent піднявся до позначки $ 95, 54.

Ціна на нафту стабільно йде вгору. Протягом січня 2022 року нафта подорожчала з $78,41 на 2 січня 2022 року до $89,31 на 31 січня.

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 року до $89,38 станом на 1 лютого 2022 року.

Що відбувається з цінами на нафту:

12 січня 2021 року нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, ціни на WTI виросли 2%.

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