Сьогодні, 2 лютого 2022 року ціни на нафту зросли в середу майже до 7-річного максимуму.
Про це повідомляє Investing.
Вартість бареля квітневої нафти Brent о 8:16 за Києвом склала $89,41 (+0,28%). Барель березневої нафти WTI торгувався по $88,45 (+0,28%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $89,16 і $88,20 відповідно.
Станом на 10:35 за Києвом Brent коштував $89,12.
Востаннє ціна Brent підіймалася до позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року Brent піднявся до позначки $ 95, 54.
Ціна на нафту стабільно йде вгору. Протягом січня 2022 року нафта подорожчала з $78,41 на 2 січня 2022 року до $89,31 на 31 січня.
За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 року до $89,38 станом на 1 лютого 2022 року.
Що відбувається з цінами на нафту:
- 12 січня 2021 року нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, ціни на WTI виросли 2%.
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- Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
- Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $ 62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).