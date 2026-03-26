Ціни на нафту летять вгору: США та уряди країн Азії готуються до найгіршого

Президент інвестиційної компанії BlackRock Inc. Роб Капіто вважає, що ціни на нафту все ще можуть підскочити до 150 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 26 березня зросли на тлі суперечливих коментарів з боку США та Ірану щодо зусиль, спрямованих на припинення війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:51 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,38 долара – до 99,64 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,64 долара – до 92,96 долара за барель.

Хоча Білий дім наполягав на тому, що мирні переговори тривають, Тегеран відхилив пропозиції США про завершення війни на Близькому Сході та висунув свої умови, зокрема щодо суверенного контролю над Ормузькою протокою. Президент США Дональд Трамп 25 березня повторив, що Вашингтон веде переговори з Тегераном.

"Вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться про це сказати", – заявив американський лідер.

Між тим, за даними джерел журналістів, Пентагон віддав наказ про розгортання в Ірані двох експедиційних підрозділів морської піхоти – близько 5 000 військовослужбовців, а також літаків і десантних транспортних засобів. До цього повідомлялося про відправку до Ірану понад тисячі американських солдатів із 82-ї повітряно-десантної дивізії армії.

Попри це Bloomberg з посиланням на Wall Street Journal зазначає, що Трамп останніми днями сказав своїм соратникам, що сподівається покласти край війні на Близькому Сході найближчими тижнями.

Тим часом іранська інформагенція Fars повідомляє, що парламент країни працює над законопроєктом про стягнення плати з власників кораблів за проходження Ормузькою протокою. За інформацією співрозмовника журналістів, роботу над законодавчою ініціативою планується остаточно завершити наступного тижня.

Рух кораблів в самій протоці, за даними Bloomberg, майже зупинився. Судна, які прагнуть пройти через неї, повинні надати списки екіпажу та вантажу, а також деталі рейсу, щоб отримати дозвіл від Корпусу вартових ісламської революції.

Бойові дії на Близькому Сході тривають. Ізраїль завдав нових ударів по цілях в іранському місті Ісфахан – уряди по всій Азії готуються до найгірших сценаріїв. У четвер Таїланд підвищив ціни на бензин на 22%, а фермери в Індії та Китаї стикаються зі стрімким зростанням цін на агрохімікати.

До найгіршого готуються і в США. За даними джерел Bloomberg, представники адміністрації Трампа аналізують, які наслідки для економіки матиме можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

Президент інвестиційної компанії BlackRock Inc. Роб Капіто заявив, що інвестори, можливо, недооцінюють ризики, пов’язані з війною на Близькому Сході. Він прогнозує, що ціни на нафту можуть все ще підскочити до 150 доларів за барель, навіть "якщо завтра ми оголосимо, що війна закінчилася", оскільки для відновлення повної потужності ланцюгів постачання знадобиться час.

Через бойові дії на Близькому Сході та суттєве обмеження трафіку через Ормузьку протоку ціни на нафту суттєво зросли у порівнянні з кінцем лютого. Нафта марки Brent, станом на ранок 25 березня коштувала 96,2 долара за барель, що на понад 20 доларів більше ніж наприкінці лютого.

Втім, президент США Дональд Трамп заявив про перемовини з Іраном про припинення війни. За його словами, офіційний Тегеран погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї. Разом з тим, за даними Wall Street Journal, наземна операція Ірану у США може розпочатися найближчим часом.

