ОПЕК вже знизила свою ціль з видобутку на 2 мільйони барелів на день.

Ціни на нафту на світовому ринку поповзли вниз. На продаж "чорного золота" впливає курс долара, який зміцнюється і робить нафту дорогою для покупців з іншими валютами.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,3%, до 95,92 долара, а американська нафта West Texas Intermediate впала на 0,4% до 90,73 долара за барель.

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За словами віце-голови ФРС Лаеля Брейнарда, підвищення ставок на уповільнює економіку, а весь удар посилення в найближчі місяці не буде відчуватися.

"Хороші дані по зайнятості зміцнили очікування ще одного підвищення ставки на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС в наступному місяці, залишивши ризик зниження світового попиту на нафту", - відзначили аналітики ANZ Research.

Організація країн-експортерів нафти і її союзники, в тому числі Російська Федерація знизили свою мету з видобутку на 2 мільйони барелів на день, що посилило побоювання щодо скорочення поставок нафти.

Санкції Європейського Союзу щодо російської нафти і нафтопродуктів набудуть чинності в грудні і лютому. При цьому минулого тижня схвалили новий пакет санкцій проти РФ, в тому числі обмеження цін на експорт російської нафти.

У свою чергу міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Нью-Делі підтримує "здоровий діалог" з Москвою і розгляне пропозиції після зміни прав власності на нафтогазовий проект "Сахалін-1". У Росії вже прийняли рішення конфіскувати 30% акцій Exxon Mobil, а російська держкомпанія буде вирішувати, чи можуть іноземні акціонери, включаючи індійську ONGC Videsh, зберегти свою участь у проекті.

Ембарго на російську нафту - що відомо

Неофіційний формат ОПЕК+ сформіровалс ще в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. В організацію входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а вже 5 вересня в організації погодилися на скорочення поставок нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

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