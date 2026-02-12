США назвали умову зняття санкцій з російської нафти

Експерти вважають, що зняття санкцій з російської нафти стало б однією з найзначніших змін на ринку енергоносіїв.

Якщо війна РФ проти України буде закінчена, а також стабілізується ситуація у Венесуелі та Ірані, це дозволить значно знизити ціни на нафту.

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити істотне зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з-під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок", - заявив він.

При цьому Бессент підкреслив, що такі зміни відбудуться тільки після офіційного закінчення війни і укладення відповідних міжнародних угод. Міністр підкреслив, що це не тільки дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, але і стане сигналом для стабілізації світових цін на енергоресурси.

На думку експертів, заявлена Бессентом можливість показала гнучкий підхід США до санкційної політики за умови виконання Росією умов мирної угоди з Україною.

Експерти вважають, що зняття санкцій з російської нафти стало б однією з найзначніших змін на ринку енергоносіїв, знижуючи залежність від інших джерел енергії і стабілізуючи ціни для споживачів у США, Європі та Азії.

Ситуація з російською нафтою

Видобуток російської нафти скорочується другий місяць поспіль, оскільки Кремлю стало складніше продавати її через санкції США.

За даними видання Bloomberg, у січні РФ видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на день, що на 46 тис. барелів на добу менше, ніж у грудні 2025 року.

Таким чином, РФ ризикує поступитися своєю часткою ринку іншим членам ОПЕК+, якщо надалі буде скорочувати видобуток нафти.

