За його словами, ситуація є контрольованою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців не турбуватися через те, що через брак пального в енергосистемі сьогодні не працюють 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що через високі температури повітря Україна сьогодні споживає електроенергію на тому ж рівні, як взимку, "коли було мінус 20". Проте, за його словами, ситуація є контрольованою.

"Ми сьогодні тримаємо цю ситуацію під контролем. У нас вчора була велика нарада в "Укренерго", ми розглядали питання, як готуватися до зимового періоду і як зробити, щоб у нас ні в якому разі ніяких відключень влітку не було. Це питання знаходиться під контролем", - сказав Данілов.

"У вас світло вдома є? На всіх підприємствах світло є? Не турбуйтеся, все буде добре", - додав він

На уточнююче питання ЗМІ, чи буде купувати Україна вугілля у Білорусі, Данілов відповів наступним чином: "Що значить "вугілля з Білорусі"? У Білорусі є шахти? Що ви так турбуєтеся, де ми будемо купувати вугілля? Ну, в Білорусі купимо, купимо у іншої країни. Не хвилюйтеся. Все має бути добре. Такий у нас девіз".

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Масова зупинка теплових енергоблоків в Україні - що відомо

Станом на вечір 16 липня через брак пального в енергосистемі не працюють 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а з причини виведення в аварійний ремонт не працюють ще 9 енергоблоків теплових станцій. У роботі залишаються 35 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала найбільших в Україні виробників теплової енергії на 6 млн грн через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020-2021 років, що призвело до виникнення кризової ситуації на ринку електроенергії.

Станом на 16 липня загальні запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС і ТЕЦ становили 1,1 млн тонн, що менше планового показника.

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Автор: Дмитро Шварц