В усіх інших регіонах України аварійні відключення не плануються.

НЕК "Укренерго" застосувала додаткові аварійні відключення у Києві та восьми областях. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго" у Telegram.

"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

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"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - додали в компанії.

В усіх інших регіонах України аварійні відключення не плануються.

Віялові відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

Україні для відновлення об'єктів енергетики, які протягом останніх тижнів обстрілюють російські окупанти, необхідно мінімум 7,5 мільярда гривень.

12 листопада планові відключення електроенергії для споживачів застосовуватимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях та Києві.

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