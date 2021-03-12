Економічний аналітик, голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко озвучив головний плюс придбання "Метінвестом" акцій "Покровської вугільної групи" в Донецькій області.
На думку експерта, це може стимулювати частину жителів ОРДЛО переїхати на підконтрольні Україні території. Про це повідомляє "Обозреватель".
Як зазначив Охріменко, на прифронтових територіях спостерігається дефіцит робочих місць. А "Метінвест" після придбання "Покровської вугільної групи" платитиме зарплати, будуть замовлення, буде робота.
Читайте такожПридбання "Метінвестом" "Покровської вугільної групи" є позитивним кроком для України – експерт"І з іншого боку і "Метінвесту" це потрібно. У таких корпораціях ідеально мати все своє", - заявив аналітик.
Експерт не відкидає, що частина людей з ОРДЛО приїде на підконтрольні Україні території, побачивши, що є робочі місця.
"Можливо, якась частина людей з окупованих територій побачить, що є робота, і приїдуть", – зазначив Охріменко.
Експерт позитивно оцінив придбання "Метінвестом" найбільшої в Україні компанії з видобутку коксівного вугілля, яке в дефіциті після початку війни на Донбасі.
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