У найближчій перспективі ситуація в Казахстані ніяк не вплине на енергетичний ринок в Україні, якщо ситуація буде тривати 1-2 місяці.

Експерти спрогнозували, який вплив на енергетику України та ціни на нафтопродукти, матиме ситуація з акціями протесту, які охопили Казахстан після Нового року.

Відповідну думку висловили експерти в коментарі УНІАН.

Консультант зі стратегічних комунікацій Анна Катруліна зазначила, що на даний час найбільшим постачальником ресурсів енергетичного ринку була і залишається Росія. Казахстан постачав значну частку вугілля в Україну.

"У найближчій перспективі ситуація в Казахстані ніяк не вплине на енергетичний ринок в Україні, якщо ситуація буде тривати 1-2 місяці, тоді можливо або нарощування власних потужностей з видобутку енергоносіїв, або збільшиться постачання ресурсів з Росії або з ЄС", - вважає експерт.

Політолог, президент Першого міжнародного фонду розвитку України Микола Волківський зазначив, що характер економіки Казахстану вимагає експорту, і одним із важливих партнерів у цьому лишається Київ. Тому Україні не варто боятися скорочення поставок.

"Нам не варто боятися скорочення поставок на тлі протестів – їх перемога чи поразка вимагатимуть від уряду виконання угод, в тому числі і наших двосторонніх. Звісно, є страхи щодо "перехідного періоду", але відповідно до останніх тенденцій, говорити про нього поки рано. Ця ситуація може лише емоційно вплинути на вітчизняний національний ринок, на практиці ж очікуємо вчасного виконання контрактів", - сказав Волківський.

В свою чергу політолог, президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні Артем Олійник повідомив, що наразі немає жодних озвучених намірів про скорочення видобутку нафтопродуктів. Також не слід чекати, що Казахстан, як значний виробник нафтопродуктів, переорієнтує нафтопромислову галузь на національний ринок зі збереженням темпів видобутку.

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"Ми чекатимемо на якісне збільшення в разі такої переорієнтації, що збереже світові ціни на стабільному рівні. Проте вже за місяць попит, передбачаємо, зросте, що проявиться на цінах і в Україні – мова про сезонну волатильність ринків", - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

В країні введений надзвичайний стан, проводяться антитерористичні операції.

Довідка УНІАН. Найбільшими постачальниками вугілля в Україну традиційно були Росія, США і Казахстан.

Наразі постачання вугілля з Казахстану не відбувається взагалі через блокування Росією залізничних шляхів, а імпорт з Росії обмежений.