У Вашингтоні вказали, що скорочення видобутку підвищить доходи Росії.

Обмеження цін на російську нафту не торкнеться Організації країн-експортерів нафти. Вашингтон звернувся з відповідною заявою до представників ОПЕК.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що це рішення може послабити розбіжності між США і Саудівською Аравією, яка є провідним експортером нафти і фактичним лідером ОПЕК. Організація вирішила скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день, щоб збалансувати ринки, у відповідь на заяви про обмеження цін на російську нафту через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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При цьому Саудівська Аравія заявила, що скорочення видобутку, ймовірно, складе близько 1 мільйона барелів на добу, тому що кілька членів ОПЕК щосили намагалися досягти своїх цілей з видобутку.

Білий дім заявив, що скорочення може бути відкладено до наступного засідання ОПЕК після проміжних виборів в США в листопаді. При цьому заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що офіційні особи ОПЕК не пов'язували цей крок з обмеженням цін на російську нафту.

У свою чергу у Вашингтоні вказали, що скорочення видобутку підвищить доходи Росії, а стеля цін, який повинен вступити в силу грудня, розробили спеціально для протидії вторгненню Росії в Україну і не буде поширюватися на інших виробників.

Водночас група країн-споживачів Міжнародного енергетичного агентства заявила, що скорочення видобутку ОПЕК+ призвело до зростання цін і може підштовхнути світову економіку до рецесії. Представник Міністерства фінансів США заявив, щоб викликати рецесію потрібен стрибок цін на 30-40 доларів або скорочення видобутку в 10 разів.

Ембарго на російську нафту - що відомо

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

19 жовтня Індія заявила про готовність розглянути пропозицію західних країн ввести обмеження ціни на закупівлю російської нафти.

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