Група семи найбагатших економік (G7) намагається ввести механізм обмеження цін на експорт російської нафти.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Індія заявила про готовність розглянути пропозицію західних країн ввести обмеження ціни на закупівлю російської нафти.

Таку заяву зробив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє Reuters.

Як зазначається в матеріалі, група семи найбагатших економік (G7) намагається ввести механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської нафти.

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"Я думаю, що є виняток для Японії по Сахаліну, а також є нафта, яка надходить по трубопроводу, тому вони мають виняток... нам доведеться це розглянути", - сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, коли його запитали, чи буде Індія дотримуватися планованого обмеження цін на російську нафту.

Війна в Україні та позиція Індії:

Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом Росії після Китаю, оскільки західні компанії уникали закупівель у Москви після її вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Москва заявила, що не постачатиме нафту в жодну країну, яка погодиться на обмеження ціни.

План обмеження цін вимагає від країн G7 відмовити в страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту і ще не визначену нафтопродукти.

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corp (IOC.NS) запланував поставку 3-4 вантажів російської нафти після 5 грудня.

Ембарго на російську нафту:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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