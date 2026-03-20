США планують зняти санкції з іранської нафти

Операція США та Ізраїлю проти Ірану та подальше закриття Ормузької протоки спричинило різкий стрибок цін на енергоносії.

Сполучені Штати Америки можуть скасувати санкції щодо нафти іранського походження, яка вже перебуває у транзиті, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Відповідна заява пролунала в етері Fox Business на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За словами Бессента, цей крок допоможе залучити на ринок приблизно 140 мільйонів барелів нафти.

"Це приблизно від 10 днів до двох тижнів поставок, які іранці виштовхували на ринок і які б усі пішли до Китаю. По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти іранців, щоб утримати ціни на низькому рівні протягом наступних 10 або 14 днів, поки ми продовжуємо цю кампанію", – сказав міністр фінансів США.

Відео дня

Вплив операції США на поставки нафти

Постійні удари США та Ізраїлю по Ірану зупинили проходження нафти через Ормузьку протоку. Тегеран офіційно заявив про закриття цього важливого морського коридору.

Ця ситуація спричинила стрімке зростання цін на енергоносії по всьому світу. В адміністрації Дональда Трампа запевняють, що передбачали можливе закриття Ормузької протоки.

США скасували санкції щодо російської нафти

Минулого тижня США оголосили про тимчасове скасування частини антиросійських санкцій. Було видано ліцензію на продаж нафти російського походження, яка вже перебувала в морі. Діятиме це послаблення обмежень до 11 квітня.

За словами Бессента, таке рішення дало змогу вивільнити 130 мільйонів барелів для світових поставок нафти.

Міністр фінансів США зазначив, що китайські покупці протягом дії санкцій купували понад 90% іранської нафти за зниженою ціною.

"Коли ми, як і плануємо, скасуємо санкції щодо іранської нафти, її ціна підніметься до ринкового рівня, і вона потрапить не лише до Китаю. Вона може надійти до Малайзії, Сінгапуру, Індонезії, Японії та Індії, які поводилися в цьому питанні відповідально", – сказав Бессент.

Сенатор-демократ Енді Кім, високопоставлений член підкомітету Сенату з питань національної безпеки та міжнародної торгівлі і фінансів такий крок розкритикував:

"Трамп активно наповнює кишені Путіна та іранського режиму, але забирає гроші в американських сімей через підвищення цін на бензин та продукти харчування. Який же це абсолютний безлад".

Вплив війни на Близькому Сході на світові енергетичні ринки

Атаки Ірану по Катару вивели з ладу 17% експортних потужностей країни з виробництва скрапленого природного газу. QatarEnergy буде змушена оголосити форс-мажор за довгостроковими контрактами на постачання СПГ до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю на термін до п'яти років.

Після ударів по Катару ціни на газ в Європі різко підскочили. 19 березня ф'ючерси на еталонні сорти зросли на 35%.

