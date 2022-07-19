Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF у повну державну власність.

Уряд Франції має намір націоналізувати енергетичну компанію Electricite de France (EDF).

Про це повідомляє Bloomberg.

Планується, що уряд викупить частину акцій компанії за 9,7 млрд євро, або $9,9 млрд за, щоб повністю її націоналізувати на тлі енергетичної кризи в Європі.

Міністерство фінансів Франції зазначає, що держава запропонувала 12 євро за акцію для придбання 16% акцій EDF, якими вона ще не володіє. Держава пропонує ціну на 53% вище до ціни закриття акцій EDF в 7,84 Євро 5 липня.

Видання зазначає, що Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF в повну державну власність, щоб контролювати рахунки за електроенергію для домогосподарств на тлі спроб знизити залежності країни від імпорту енергоносіїв.

Державі вже належить 84% компанії EDF, якій загрожували незаплановані відключення атомних блоків. За оцінками рейтингового агентства S&P, борг EDF цього року може досягти майже 100 млрд євро. Власники облігацій компанії заявили, що пропонований викуп є довгоочікуваним сигналом підтримки з боку уряду.

EDF:

EDF - один з найбільших виробників електроенергії у світі. Атомний гігант управляє широким портфелем генеруючих потужностей, що досягає більше 120 гігават в Європі, Південній Америці, Північній Америці, Азії, Близькому Сході та Африці.

Війна в Україні та ситуація у Франції:

10 липня 2022 року Міністр економіки Франції заявив, що РФ може повністю припинити поставки газу в Європу.

11 липня 2022 року стало відомо про те, що у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

11 липня повідомлялося про те, що EDF намагається задовольнити потреби Франції через перебої на застарілих електростанціях.

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