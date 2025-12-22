Така аварія стала найгіршою ядерною катастрофою після Чорнобиля.

Японія готується до відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції, провівши у понеділок регіональне голосування. Таке рішення стало переломним моментом у поверненні країни до атомної енергетики майже через 15 років після катастрофи на Фукусімі. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що АЕС "Касівадзакі-Каріва" знаходиться приблизно за 220 км на північний захід від Токіо, та була серед 54 реакторів, які зупинили після того, як землетрус і цунамі 2011 року зруйнували АЕС "Фукусіма-Даїчі", що стало найгіршою ядерною катастрофою після Чорнобиля.

Після того Японія відновила роботу 14 з 33 реакторів, які залишилися працездатними, аби позбутися залежності від імпортного викопного палива.

Відео дня

"Касівадзакі-Каріва" стане першою АЕС, яка використовується компанією Tokyo Electric Power Co (TEPCO), що керувала аварійною АЕС "Фукусіма".

Журналісти розповіли, що у понеділок асамблея префектури Ніїґата проголосувала за довіру губернатору Хідео Ханазумі, який минулого місяця підтримав відновлення роботи станції.

Попри те, що законодавці проголосували на підтримку Ханазумі, сесія асамблеї викрила розбіжності у громаді щодо відновлення роботи обʼєкта, не дивлячись на нові робочі місця та потенційне зниження рахунків за електроенергію.

"Це не що інше, як політичне врегулювання, яке не враховує волю жителів Ніїґати", - зауважив член асамблеї, який виступав проти відновлення роботи, своїм колегам-законодавцям перед початком голосування.

Також близько 300 людей вийшли на протести з плакатами "Ні атомній енергії", "Ми проти відновлення роботи Касівазакі-Каріва" та "Підтримайте Фукусіму".

Зовні близько 300 протестувальників стояли на холоді з плакатами "Ні атомній енергії", "Ми проти відновлення роботи Касівадзакі-Каріва" та "Підтримайте Фукусіму".

"Чи має TEPCO право керувати Касівадзакі-Каріва?", - запитав протестувальник у мікрофон, а натовп вигукнув: "Ні!"

Водночас державна телерадіокомпанія NHK повідомила, що TEPCO розглядає можливість поновлення роботи першого з семи реакторів на станції 20 січня.

"Ми залишаємося твердо відданими ідеї ніколи не допустити повторення такої аварії і гарантувати, що жителі Ніїґати ніколи не зазнають нічого подібного", - запевнив представник TEPCO Масакацу Таката.

Що відомо про аварію на Першій Фукусімській АЕС

Нагадаємо, 11 березня 2011 року сталася радіаційна аварія, яка за словами японських авторитетних осіб, мала 7-й рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій, з локальними наслідками. Вона виникла через насильніший за час спостереження землетрус в Японії.

Крім того, землетрус спричинив цунамі висотою 14 метрів, яке затопило нижні частини реакторів 1-4. Внаслідок цього з ладу вийшли аварійні дизель-генератори й втратилося живлення циркуляційними насосами. Це призвело до трьох ядерних розплавів, трьох водневих вибухів та викиду радіоактивного забруднення на блоках 1, 2 і 3 з 12 по 15 березня.

Атомна енергетика в Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив можливе майбутнє ЗАЕС. За його словами, якщо Запорізька атомна електростанція буде залишатися в руках РФ, то вона не буде працювати.

"Росіяни хочуть залишити собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати", - наголосив глава держави.

Також повідомлялось, що Україна відновить пошкоджений конфайнмент на Чорнобильській АЕС. Йдеться про відновлення пошкодженої внаслідок атаки окупантів захисної оболонки над четвертим енергоблоком, яке триватиме до кінця 2026 року.

Згідно зі звітом МАГАТЕ, конфайнмент втратив покладені на нього функції після російської атаки 14 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: