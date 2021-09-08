Ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

Ціна газу жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 55,1 євро за мегават-годину, що відповідає 670 доларам за тисячу кубометрів.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі – низькі запаси газу в європейських сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати поставки в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.гривень за тисячу кубометрів.

Що чекає Україну:

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни. До цього ціна досягала рекордних 450 доларів у 2008 році в Південно-Східній Європі. Складно сказати, якими будуть ціни на газ в зимовий період. Подивитися. Зараз ситуація складається під логіку запуску "Північного потоку-2", в тому числі. Плюс є дефіцит поставок скрапленого газу на європейський ринок. Зараз на газовому ринку явна бульбашка", - сказав Землянський.

"Вартість ф'ючерсу і вартість реальної партії ресурсу - дві великі різниці. Зараз йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Ціна на газ: що необхідно знати

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Автор: Ігор Орел