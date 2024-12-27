Сьогодні, 27 грудня, "Укренерго" розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України.
Як повідомляє "Львівобленерго", у Львівській області скасовані обмеження електропостачання. Також про скасування відключень до окремої вказівки в Івано-Франківській області написало у Telegram "Прикарпаттяобленерго".
Крім того, скасовані графіки у Волинській області.
"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - зазначили у "Волиньобленерго".
Не діють графіки у Закарпатській та Одеській областях.
Відключення електроенергії
Як повідомляв УНІАН, в Україні 16 грудня оновили принципи застосування графіків погодинних відключень для населення. В "Укренерго" пояснили, що вони призначені для рівномірного розподілу обмежень між областями.
Обмеження споживання електроенергії в Україні можуть діяти ще протягом 2-3 років. Таким прогнозом поділився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
25 грудня в Україні запровадили графіки відключення електроенергії. Рішення ухвалили через масований ракетний обстріл, який просто зараз здійснюють російські окупаційні війська.