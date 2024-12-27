У низці областей сьогодні зменшили обсяг обмеження.

Сьогодні, 27 грудня, "Укренерго" розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України.

Як повідомляє "Львівобленерго", у Львівській області скасовані обмеження електропостачання. Також про скасування відключень до окремої вказівки в Івано-Франківській області написало у Telegram "Прикарпаттяобленерго".

Крім того, скасовані графіки у Волинській області.

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"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - зазначили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки у Закарпатській та Одеській областях.

Відключення електроенергії

Як повідомляв УНІАН, в Україні 16 грудня оновили принципи застосування графіків погодинних відключень для населення. В "Укренерго" пояснили, що вони призначені для рівномірного розподілу обмежень між областями.

Обмеження споживання електроенергії в Україні можуть діяти ще протягом 2-3 років. Таким прогнозом поділився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

25 грудня в Україні запровадили графіки відключення електроенергії. Рішення ухвалили через масований ракетний обстріл, який просто зараз здійснюють російські окупаційні війська.

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