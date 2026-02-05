Графіки відключень світла на 6 лютого: коли не буде електроенергії у пʼятницю

В "Укренерго" закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

У пʼятницю, 6 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

В компанії також вчергове закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Як писав УНІАН, в ніч на 3 лютого Російська Федерація атакувала столицю балістикою і дронами. Внаслідок ворожої атаки два райони Києва залишилися без опалення.

Росіяни також вдарили по енергетиці Харкова. Мер міста Ігор Терехов тоді зазначив, що удари йшли цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

5 лютого Росія також вчергове вдарила по енергетичній інфраструктурі України. В четвер у результаті атаки частково залишилися без світла чотири області.

Перший заступник голови енергетичного комітету парламенту Олексій Кучеренко повідомив, що Дарницький та Дніпровський райони Києва на час ремонту Дарницької ТЕЦ залишаться без тепла, але частину будинків потенційно можуть переключити на опалення з інших джерел.

