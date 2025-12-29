В уряді спрогнозували, коли графіки відключень світла зникнуть: це можливо за однієї умови

За три місяці осені внаслідок російських обстрілів було пошкоджено 8 ГВт генерації.

У Міністерстві енергетики вважають, що Росія не припинить обстріли енергосистеми України, хоча допускають завершення ударів по енергосистемі після зими, повідомив у інтерв’ю "Forbes Україна" виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

"Ми виходимо з того, що атаки будуть постійно – формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене, працюємо 24/7", - зауважив виконувач обов’язків міністра.

В разі припинення обстрілів, за його словами, графіки відключення в Україні можна скасувати протягом двох місяців.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - наголосив він.

Він додав, що Росія намагається зруйнувати не тільки електропостачання, а й теплопостачання у містах задля того аби розділити суспільство. Для досягнення останньої мети РФ також прагне розділити енергосистему України.

"Втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль – блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - підкреслив в.о. міністра.

Він нагадав, що Росія з вересня відновила масовані атаки на енергосистему України, та констатував, що "таких щільних і прицільних атак досі не було".

"За три місяці осені пошкоджено 8000 МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються. Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", - зауважив Некрасов.

За його словами, енергообʼєкти в півкільці від Чернігова до Одеси обстрілюються щодня.

"На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів", - підкреслив Некрасов.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

27 грудня Росія вчергове массовано атакувала Київ та область дронами і балістикою. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура.

Через наслідки ворожої атаки на лівому березі Києва продовжують застосовуватися екстрені відключення. За словами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, енергетики кілька разів намагалися повернути на Лівобережжі столиці графіки погодинних відключень, але через пошкодження мереж змушені були повернутися до екстрених відключень.

Втім енергетичний експерт Геннадій Рябцев очікує, що найближчим часом на всій території столиці будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

