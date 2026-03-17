Графік відключень на 18 березня: чи будуть вимикати світло в середу

Обмеження для промисловості триватимуть з четвертої до десятої години вечора.

У середу, 18 березня, погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів застосовуватися не будуть.

Водночас графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною часткових обмежень для виробництва є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами.

Енергетики зазначають, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності електроенергії варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Також до населення звертаються з проханням не вмикати одразу кілька потужних електроприладів у вечірні години.

У вівторок, 17 березня, відключення світла для побутових споживачів також не застосовувалися.

Як раніше повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль, наразі ситуація в енергосистемі України стабілізована. Станом на п’ятницю дефіцит електроенергії на піку споживання досягав 1 ГВт.

До цього гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації з електроенергією у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації від гідро- та сонячних електростанцій.

