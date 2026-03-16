У віторок по всій Україні не планують вимикати світло

Моніторингові канали попереджають про нову комбіновану атаку РФ протягом найближчих 3 діб.

У вівторок, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

При цьому для побутових споживачів відключень світла не заплановано. Проте в "Укренерго" закликають громадян активне енергоспоживання перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Ситуація в енергетиці

13 березня перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі України стабілізувалася, а дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт.

За його словами, наразі стабільну роботу енергосистеми забезпечують атомні, тепло- та гідроелектростанції. Крім того, завдяки сонячній генерації в непікові години системні обмеження по всій країні взагалі не застосовуються. Також Україна продовжує імпорт електроенергії.

На початку березня Шмигаль заявляв, що дефіцит електроенергії в енергосистемі завдяки роботі енергетиків вдалося скоротити з 5-6 ГВт взимку до 1 ГВт.

При цьому Росія продовжує свої атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, у ніч на 14 березня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням майже 500 ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

