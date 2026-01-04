Графіки відключень на 5 січня: коли не буде світла в понеділок

На початку робочого тижня в більшості областей знову діятимуть графіки відключень світла.

Завтра, 5 січня, українська енергосистема знову працюватиме в режимі обмежень. За даними "Укренерго" в Telegram, графіки відключень охоплять більшість регіонів країни. Обмеження торкнуться як побутового сектору, так і промисловості (для підприємств запроваджують графіки обмеження потужності).

Дефіцит у системі виник унаслідок триваючих масованих атак на енергетичну інфраструктуру з боку окупантів. Енергетики нагадують, що графіки по конкретних областях і чергах можуть змінюватися оперативно.

