Війна в Ірані може врятувати Кремль: Індія готова '‎залитися'‎ російською нафтою

Після іранської кризи індійські нафтопереробні заводи можуть знову почати активно використовувати російську сировину.

Індійські державні нафтопереробні компанії та урядові чиновники у вихідні провели зустріч, на якій обговорювали війну в Ірані, яка майже повністю зупинила постачання через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg.

Третій за величиною імпортер нафти у світі розглядає варіанти, які включають чергове звернення до Росії. Наразі російські танкери перебувають поблизу вод Індії. Станом на кінець минулого тижня в азійських водах знаходилося близько 9,5 мільйона барелів російської нафти.

Нагадаємо, Індія стала найважливішим покупцем російської "‎морської"‎ нафти після вторгнення РФ в Україну, але країна скорочувала закупівлі у відповідь на тиск США – особливо після торговельної угоди з США минулого місяця, яка фактично скасувала каральні мита.

Відео дня

Відтоді Індія зводить закупівлі російської нафти до мінімуму. У лютому країна завантажувала трохи більше 1 мільйона барелів на день – приблизно половину від обсягу імпорту на піку та найнижчий показник із вересня 2022 року. Значну частину Індія компенсувала нафтою з Близького Сходу.

Представники Міністерства нафти та природного газу Індії кажуть, що Нью-Делі має запаси, яких вистачить приблизно на два тижні. Вони наполягають на тому, щоб Міністерство закордонних справ країни домоглося певної свободи дій від Вашингтона.

За словами фахівців, індійські переробники мають кілька варіантів. Серед них – використання стратегічного резерву нафти, прискорення поставок із Венесуели та тиск на внутрішніх виробників, щоб підвищити видобуток.

Експерти додали, що індійські нафтопереробники також просять національну нафтову компанію Саудівської Аравії Saudi Aramco відправляти більше сирої нафти через трубопровід до порту Янбу, що дозволило б уникнути Ормузької протоки.

Джерела Bloomberg повідомили, що якщо криза триватиме та надалі обмежуватиме постачання, уряд Індії може розглянути обмеження експорту палива, щоб забезпечити внутрішніх споживачів. Чиновники також можуть натиснути на приватну компанію Reliance Industries Ltd., щоб вона направила більше палива на внутрішній ринок.

Раніше стало відомо, що Індія поповнює стратегічний нафтовий резерв, але його обсяг значно менший, ніж у Китая. Міністр нафти Гардіп Пурі минулого місяця повідомив, що Індія має близько 30 мільйонів барелів – еквівалент шести днів споживання.

Резерв обмежується сирою нафтою, тобто офіційні запаси не включають зріджений нафтовий газ (LPG) чи зріджений природний газ (LNG). У поєднанні з великим обсягом попиту це робить країну особливо вразливою до затяжної війни на Близькому Сході.

За даними компанії Kpler, через Ормузьку протоку проходить приблизно 2,5–2,7 мільйона барелів нафти на день, призначеної для Індії. Майже дві третини постачань LNG та близько 95% постачань LPG також надходять із Близького Сходу, здебільшого через цей стратегічний вузол.

Війна в Ірані та ціни на енергоносії - останні новини

Війна в Ірані розігнала ціни на нафту до чотирирічного максимуму. За даними порталу Іnvesting, станом на 10:30 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила майже 9%, до 73 доларів за барель.

Bloomberg зазначає, що рух танкерів Ормузькою протокою, через яку транспортується 20% виробленої у світі нафти, майже зупинився. Судовласники та трейдери взяли паузу через поширення конфлікту.

Раніше експерти попереджали, що війна в Ірані може спричинити найбільший нафтовий шок за останні роки. Аналітики прогнозували, що ціни можуть піднятися до 100 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: