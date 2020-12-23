Необхідність формування страхового запасу газу передбачена законом "Про ринок газу".

Кабінет Міністрів затвердив нульову норму формування страхового запасу газу для постачальників на 2021 рік.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте такожВ Україні з 1 січня подорожчає транспортування газу

При цьому, згідно з рішенням уряду, вводиться норма, згідно з якою у разі настання на ринку природного газу кризової ситуації постачальники природного газу мають створити страховий запас у розмірі 10% від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.

Необхідність формування страхового запасу газу передбачена законом "Про ринок газу". Кабінет Міністрів має повноваження визначати розмір страхового запасу на кожен рік.

Ринок газу в Україні

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

У листопаді "Нафтогаз" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 5,375 гривні за кубометр, що практично відповідало вартості газу для теплокомуненерго в жовтні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 гривні за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел