У Києві відновили водопостачання. Шмигаль сказав, коли зʼявиться тепло

Після чергової атаки РФ тисячі будинків у столиці не мають опалення.

У Києві відновили водопостачання. Водночас вже вранці до столичних будинків планують почати повертати опалення.

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, система водопостачання у столиці набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Міністр пояснив, що через черговий обстріл РФ були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури.

"Щодо енергетики. Ситуація залишається складною. Утім ліквідація наслідків атаки триває. Ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно. Паралельно буде переглянута робота об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам", – додав Шмигаль.

Міністр розповів, що з виділених 55 генераторів з резервного хабу Міненерго, Київ уже отримав 49.

Він також пояснив, яка ситуація з теплозабезпеченням. Зараз у столиці без тепла залишаються чотири тисячі будинків. Тривають відновлювальні роботи:

"Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян".

Ситуація в енергетиці України

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру. Мінусова температура та серйозні пошкодження обʼєктів призвели до дуже важкої ситуації в українській енергетиці.

Після чергового обстрілу 20 січня у Києві без світла перебували мільйон споживачів. Без тепла залишалися 4 тисячі будинків, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Як розповів УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова, енергетичний експерт Володимир Омельченко, зараз в Україні дефіцит потужності становить більше 40% від потреб споживачів.

