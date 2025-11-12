Корупція в енергетиці: двоє фігурантів справи під час затримання знищували докази, – ЗМІ

Зокрема, Ігор Миронюк за псевдонімом "Рокет" знищував документи, а Дмитро Басов за псевдонімом "Тенор" розбив телефони.

Двоє учасників високорівневої злочинної організації, що діяла у сфері енергетики, під час затримання детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) намагалися знищувати докази

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на інформацію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучену під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Ігор Миронюк, який був радником Германа Галущенка у період обіймання ним посади міністра енергетики, намагався знищувати документи. Зокрема, Миронюк, який також відомий за псевдонімом "Рокет", рвав документи, намагався їх приховати та викидав їх у вікно. Разом з документами за вікно він жбурнув свій мобільний телефон.

Крім того, Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", за даними слідства, у момент затримання розбив свої мобільні телефони.

Корупція в енергетиці - що відомо про скандал

Як повідомляв УНІАН, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що НАБУ та САП проводять операцію під назвою "Мідас", яка тривала 15 місяців, і в рамках якої було виконано понад 70 обшуків.

Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються цієї справи. На записах фігурують люди позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет".

Пізніше стало відомо, що в організації цієї схеми фігурують наступні особи: Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон") - бізнесмен, Герман Галущенко (псевдонім "Професор") - міністр юстиції та ексміністр енергетики; Дмитро Басов ("Тенор") - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"; Ігор Миронюк ("Рокет") - був радником Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

