ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядав за хворою мамою: що вирішив суд

Суд дійшов до висновку, що позивач не довів наявності правових підстав для отримання відстрочки.

ТЦК відмовив чоловікові у в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації через необхідність утримувати матір з інвалідністю II групи. Причиною цьому є те, що у чоловіка є сестра, яка може наглядати за матірʼю.

Чоловік подав до Тернопільського адміністративного суду, деталі рішення якого публікує Судово-юридична газета. Зазначається, що позивач закликав суд визнати рішення ТЦК протиправним та скасувати рішення.

Також він просив суд змусити ТЦК переглянути рішення.

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Видання відзначає, що пункт 13 частини першої статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає відстрочку для чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю, за умови відсутності інших осіб.

На тлі цього суд постановив, що проживання сестри за кордоном не звільняє її від обов’язку утримувати матір і піклуватися про неї. Тому суд дійшов до висновку, що позивач не довів наявності правових підстав для отримання відстрочки і відмовив у задоволенні адміністративного позову повністю.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні ТЦК почали силоміць забирати військовозобовʼязаних чоловіків з їхніх домівок. За його словами, наразі зафіксовано близько 10 таких випадків. На його думку, працівники ТЦК наразі перевіряють, яка буде юридична реакція на такі дії.

Зауважимо, що за даними нардепів, Кабмін ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Згідно з проєктом, влада планує зменшити ліміти на бронювання для підприємств у сферах ОПК, енергетики, теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами.

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