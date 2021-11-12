З 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов зазначає, що Росія робить все до того, щоб Україна більше відчувала на собі енергетичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефір ток-шоу "Право на владу".

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Немчинов зазначив, що зараз спостерігається світова енергетична криза.

"Ми сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності з транзиту газу. Тобто, вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - сказав Немчинов.

Разом з тим, він запевнив, що вживається достатньо заходів для того, щоб спроби Росії "перешкодити нашим планам" успішно нівелювалися.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

З 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.

Раніше, 21 жовтня, російська компанія "Інтер РАО" скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.

Водночас добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшилися на 34% у порівнянні з обсягами на 1 жовтня і вже скоро можуть дійти до нуля.

Також Росія обмежила на листопад постачання скрапленого газу в Україну.

Автор: Таня Поляковська