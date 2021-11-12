Зараз спостерігається світова енергетична криза / Ілюстрація REUTERS

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов зазначає, що Росія робить все до того, щоб Україна більше відчувала на собі енергетичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефір ток-шоу "Право на владу".

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Немчинов зазначив, що зараз спостерігається світова енергетична криза.

"Ми сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності з транзиту газу. Тобто, вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - сказав Немчинов.

Разом з тим, він запевнив, що вживається достатньо заходів для того, щоб спроби Росії "перешкодити нашим планам" успішно нівелювалися.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

  • З 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.
  • Раніше, 21 жовтня, російська компанія "Інтер РАО" скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.
  • Водночас добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшилися на 34% у порівнянні з обсягами на 1 жовтня і вже скоро можуть дійти до нуля.
  • Також Росія обмежила на листопад постачання скрапленого газу в Україну.

Автор: Таня Поляковська