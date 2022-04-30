Ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше стати незалежними від Росії, заявив німецький міністр.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив, що його країна не піде на умови Кремля та не збирається платити за газ у рублях.

Про це він написав у Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: Нас не будуть шантажувати! Ми, як і раніше, не будемо платити за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше стати незалежними від Росії", - заявив Лінднер, коментуючи своє інтерв’ю виданню Funke.

Як писав УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готовою до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею та Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

Наприкінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

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