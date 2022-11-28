Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме вісім годин.

У понеділок, 28 листопада 2022 року, на Львівщині запровадили аварійні відключення світла, які охоплюють більшість споживачів області. Оприлюднені раніше графіки відключень не діють.

Як зазначили у "Львівобленерго", світла може не бути протягом восьми годин.

"Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме вісім годин, далі протягом чотирьох годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на вісім годин", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через важку ситуацію в енергосистемі України з переліку критичної інфраструктури вилучили низку обʼєктів. Серед них поліклініки, котельні, станції звʼязку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо.

"У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб – зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись – духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші. Аналогічна ситуація з відключеннями є в інших областях України. На жаль, це єдиний варіант врятувати українську енергосистему", – наголосили у "Львівобленерго".

Відключення електроенергії в Україні: що відомо

Станом на 10:00 понеділка, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили у ДТЕК, у Києві даватимуть світло по дві-три години двічі на добу. Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", потрібно знизити 60% потужності споживання Києва.

Генеральний директор Державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко наголосив, що оновлення енергосистеми сильно залежить від навантаження в тих чи інших регіонах країни. Тому економити електроенергію треба навіть після відновлення енергопостачання.

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