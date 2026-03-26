Трамп навів доказ того, що мирні переговори з Іраном почалися

США ведуть переговори з Іраном, а саме з "правильними людьми". Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою.

"У нас тривають дуже ґрунтовні переговори з правильними людьми", – сказав він, не уточнивши, кого саме має на увазі.

За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

"Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні – ми дамо вам 8 човнів з нафтою", – заявив він.

За словами Трампа, після того 8 танкерів справді змогли пройти безперешкодно через Ормузьку протоку.

"Здається, вони були під пакистанським прапором. Я сказав: ну, мабуть, ми маємо справу з правильними людьми. Насправді вони потім вибачилися за щось, і сказали, що пропустять ще 2 додаткові човни", – сказав президент США.

Американський лідер стверджує, що іранці справді хочуть укласти мирну угоду, оскільки "їх розгромили вщент".

На запитання журналіста, чи не планує Білий дім застосувати до Ірану ту саму, схему що й до Венесуели – коли експорт нафти контролюють США, Трамп відповів, що це "одна з опцій".

"Я сьогодні прочитав статтю, де сказано, що я зневірився у можливості укласти угоду. Я – повна протилежність відчаю. Мені байдуже. Насправді в нас є інші цілі, які ми хочемо вразити, перш ніж ми звідси підемо. Ми б’ємо їх щодня", – додав американський президент.

Як писав УНІАН, США розглядають можливість проведення обмеженої наземної операції в Ірані, щоб змусити Тегеран до поступок або хоча б вийт зі війни, гучно гримнувши дверма. Вашингтон вже нарощує військову присутність на Близькому Сході, перекидаючи авіацію, морську піхоту та підрозділи, зокрема 82-гу повітряно-десантну дивізію.

Це відбувається на тлі зростання цін на пальне в самій Америці. Це може негативно позначитися на рейтингах Трампа і його партії.

