Японія розкритикувала Трампа за жарт про Перл-Гарбор (відео)

Також розкритикували премʼєра Японії за відсутність реакції на такі жарти президента США.

Зустріч президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті стала головною темою розмов в Токіо – але не через інвестиційні домовленості чи геополітичні рішення, а через жарт очільника Білого Дому про Перл-Гарбор. Про це пише The New York Times.

Видання відзначає, що хоч у залі ця заява Трампа виклика розсіяний сміх, однак викликала неоднозначну реакцію від Такаїті. Після цього частина спікерів розкритикували реакцію Такаічі, точніше її відсутність. Зазначається, що премʼєрка Японії намагалася лишатися на боці Трампа навіть попри жарт, за що й отримала критику на своїй Батьківщині.

Водночас в самій Японії політики, вчені та коментатори розкритикували такі слова президента США. Зокрема заявляючи, що він не повинен так легковажно згадувати про болісний період Другої світової війни. Зазначається, що така заява Трампа може зашкодити відносинам між Японією та Сполученими Штатами.

Відео дня

"Йому зовсім байдуже, що поруч із ним сидить прем'єр-міністр Японії", – зазначив Тору Тамагава, коментатор телеканалу TV Asahi, додавши, що такі заяви показали "неприємну сторону" президента США.

Видання відзначає, що для Японії питання нападу на Перл-Харбор, яке призвело до вступу США у Другу світову війну, є складним. Частина націоналістів та старшого покоління досі вважає, що це рішення було необхідним. Однак у повоєнний час, коли Японія офіційно перейшла до пацифізму, рішення атакувати Перл-Харбор почало критикуватися все активніше, зокрема серед молодшого покоління.

Тому така заява Трампа здивувала японців, які звикли, що президенти США уникають теми Перл-Харбор. Натомість попередники Трампа зосереджувалися на поглибленні зв'язків з Японією, союзницею Америки з кінця Другої світової війни.

Про що йдеться

Під час зустрічі Дональда Трампа з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті, президент США відповів на питання журналістів. У нього зокрема запитали, чому Вашингтон не повідомив союзників про свої плани щодо нападу на Іран. На що президент США відповів:

"Не варто подавати багато сигналів… Ми нікому не говорили, бо хотіли влаштувати сюрприз. Хто, як не Японія, розбирається в сюрпризах? Вам слід було попередити мене про Перл-Харбор".

Війна США на Близькому Сході: важливі новини

Раніше президент США видав низку нових погроз у бік Ірану. Він зокрема заявив, що Вашингтон може "масово підірвати" іранське газове родовище Південний Парс у разі подальших атак Тегерана на об’єкти союзників Білого Дому в регіоні.

Тим часом The Economist пише, що війна США на Близькому Сході значно послаблює позиції Дональда Трампа і може зробити його політику ще більш жорсткою. Аналітики видання зазначають, що час грає на користь Ірану, а вплив США на міжнародній арені слабшає.

