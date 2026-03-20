Іран запровадив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки вимагають

За даними джерел, один із операторів уже заплатив близько 2 мільйонів доларів за прохід танкера.

Іран створив "безпечний" судноплавний коридор через свої територіальні води в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Lloyd's List.

За даними кількох поінформованих джерел, щонайменше один оператор нафтових танкерів сплатив Тегерану за транзит Ормузької протоки, тоді як кілька інших танкерів пройшли після дипломатичного втручання.

Що стосується суми платежу, то повідомляється про 2 млн доларів. Залишається незрозумілим, як саме була здійснена ця угода, враховуючи масштабні санкції, запроваджені проти Ірану.

Відео дня

Відомо, що кілька країн, включно з Індією, Пакистаном, Іраком, Малайзією та Китаєм, ведуть прямі переговори з Тегераном щодо планів транзиту суден, де посадовці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) створили систему реєстрації кораблів.

Загалом щонайменше дев’ять суден вже вийшли з протоки через "безпечний" коридор, який прокладений біля острова Ларак, який флот КВІР та портові органи використовують для візуальної перевірки суден.

Серед іншого через Ормузьку протоку пройшли два газовози під індійським прапором – Shivalik та Nanda Devi. У найближчі дні КВІР розробить більш формалізовану процедуру затвердження суден.

Кораблі, які планують скористатися попередньо схваленим маршрутом, повинні завчасно повідомити КВІР детальну інформацію як про власника судна, так і про пункт призначення вантажу. Ця інформація передається через низку осіб, пов’язаних з Іраном і діючих за його межами.

Новий підхід, що передбачає обіцянку безпечного проходу для суден, які не пов’язані зі США або Ізраїлем, з’явився після заяви міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі 15 березня, у якій йшлося про те, що Тегеран "відкритий" для країн, які бажають обговорити "безпечний прохід їхніх суден".

Нещодавня хвиля дипломатичних звернень до Ірану свідчить про те, що кілька держав БРІКС розглядають можливість використання коридору. Водночас аналітики з промисловості, безпеки та військово-морського флоту попереджають, що подібна схема навряд чи призведе до негайного та значного відновлення руху через Ормузьку протоку.

Аналітики попереджають, що схвалення Іраном не гарантує автоматично безпечний прохід. Окремі підрозділи КВІР можуть затримувати транзит або навіть захоплювати судна, які нібито були схвалені іншими органами влади чи фракціями всередині Корпусу вартових ісламської революції.

Іран блокує Ормузьку протоку – останні новини

Саудівська Аравія запропонувала обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки, пропонуючи транспортувати нафту через порт Янбу на Червоному морі. Однак ця альтернатива має значні проблеми через обмежену пропускну здатність трубопроводу до Янбу, яка не дозволяє переправити обсяги нафти, порівнянні з Ормузькою протокою. До того ж маршрут через Червоне море до Азії є довшим і дорожчим, що збільшує витрати та час доставки.

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили можливість створення в Перській затоці аналога українського "зернового коридору" в Чорному морі.

