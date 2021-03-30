Згідно з повідомленням, першочерговий акцент "Нафтогаз" і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ, що межують з польським кордоном.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та польська нафтогазова компанія PGNiG підписали меморандум, який передбачає можливість спільної геологічної розвідки нових газоносних площ у Західному регіоні України, на кордоні з Польщею.

Про це повідомила прес-служба "Натфогазу".

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Згідно з повідомленням, першочерговий акцент "Нафтогаз" і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ, що межують з польським кордоном. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, за якою "Нафтогаз" уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.

У прес-службі нагадали, що в рамках стратегії розвитку ресурсної бази, затвердженої у 2020 році, "Нафтогаз" почав реалізацію стратегічних проектів з нарощування ресурсної бази в межах Чорноморського шельфу, Юзівської площі, Карпатського регіону і нових ділянок, по яких були укладені угоди про розподіл продукції.

Що цьому передувало

31 березня 2020 року польська компанія PGNiG виграла у "Газпрому" суд на $1,5 мільярда. Польський газовий концерн PGNiG заявив про перемогу над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Раніше "Нафтогаз" уклав угоди про можливу спільну геологічну розвідку вуглеводнів в українській частині Чорного моря з ізраїльською компанією Naphtha Israel Petroleum, а також з румунською енергетичною компанією OMV Petrom.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) займається розвідкою і видобутком природного газу і сирої нафти, а також імпортом, зберіганням, продажем, розподілом газоподібного і рідкого палива, виробництвом тепла та електроенергії, надаючи, крім цього, послуги з геофізики та буріння.

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Автор: Ігор Орел