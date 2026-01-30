'Нафтогаз' знайшов додаткові кошти на опалювальний сезон в Україні

Гроші підуть на імпорт газу та підтримку енергосистеми взимку загалом.

НАК "Нафтогаз України" додатково залучив ще 50 мільйонів євро довгострокового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Кошти будуть спрямовані на імпорт природного газу та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в зимовий період, йдеться на сайті компанії.

Фінансування є частиною плану підтримки енергетики України від ЄІБ і реалізується в межах скоординованого підходу Team Europe.

Новий кредит доповнить попереднє фінансування з боку ЄІБ у розмірі 300 млн євро, а також грантову підтримку Європейського Союзу на суму 127 млн євро для закупівлі газу, надану за сприяння уряду Норвегії в межах Ukraine Investment Framework.

Імпорт газу в Україну - головні новини

У 2025 році Україна закупила за кордоном 6,47 мільярда кубометрів газу. Це стало рекордом за попередні п’ять років. Зокрема, за липень імпорт склав 833 мільйони кубометрів газу. Необхідність в додаткових поставках з-за кордону - наслідк обстрілів ворогом критичної інфраструктури, які призвели до падіння внутрішнього газовидобутку.

Станом на листопад 2025 року в газосховища України було закачано понад 13 мільярдів кубометрів газу. Проте за підрахунками західних аналітиків, Росія могла знищити більше половини газового виробництва в Україні під час масованих ударів восени-взимку.

