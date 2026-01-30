'Нафтогаз' знайшов додаткові кошти на опалювальний сезон в Україні

НАК "Нафтогаз України" додатково залучив ще 50 мільйонів євро довгострокового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Кошти будуть спрямовані на імпорт природного газу та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в зимовий період, йдеться на сайті компанії.
Фінансування є частиною плану підтримки енергетики України від ЄІБ і реалізується в межах скоординованого підходу Team Europe.
Новий кредит доповнить попереднє фінансування з боку ЄІБ у розмірі 300 млн євро, а також грантову підтримку Європейського Союзу на суму 127 млн євро для закупівлі газу, надану за сприяння уряду Норвегії в межах Ukraine Investment Framework.
Імпорт газу в Україну - головні новини
У 2025 році Україна закупила за кордоном 6,47 мільярда кубометрів газу. Це стало рекордом за попередні п’ять років. Зокрема, за липень імпорт склав 833 мільйони кубометрів газу. Необхідність в додаткових поставках з-за кордону - наслідк обстрілів ворогом критичної інфраструктури, які призвели до падіння внутрішнього газовидобутку.
Станом на листопад 2025 року в газосховища України було закачано понад 13 мільярдів кубометрів газу. Проте за підрахунками західних аналітиків, Росія могла знищити більше половини газового виробництва в Україні під час масованих ударів восени-взимку.