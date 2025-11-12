Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит компанії.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради "Енергоатому".

Як повідомила пресслужба відомства, вже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, зокрема, вже обрано радника, який допомагає міністерству.

"В умовах повномасштабної війни Наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій", - йдеться у повідомленні.

Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам, а звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів/

У Мінекономіки наголосили, що швидке ухвалення рішень у ситуації з "Енергоатомом" є важливим не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС.

Скандал довкола "Енергоатому" - що відомо

10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

За даним НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Наразі за цією справою затримано п’ятьох осіб. У НАБУ повідомили, що до складу злочинної організації входили "чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи".

11 листопада Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після гучного скандалу в компанії. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", в тому числі щодо закупівель.

