За час війни НКРЕКП зафіксувала численні зловживання у сфері електроенергетики та на ринку природного газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновила невиїзні позапланові перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що уряд надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану здійснювати позапланові заходи державного контролю.

Прес-служба нагадала, що після впровадження воєнного стану проведення всіх заходів державного контролю було призупинено. Однак, протягом цього періоду НКРЕКП були зафіксовані численні зловживання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері електроенергетики та на ринку природного газу.

Зазначені зловживання стосувалися як маніпуляцій на ринку електроенергії, недотримання правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядку проведення розрахунків на ринку, недодержання гарантованих стандартів якості електричної енергії, порушень правил роздрібного ринку електричної енергії тощо, так і розрахунків за послугу розподілу природного газу, формування обсягу природного газу споживачу та розрахунків за спожитий природний газ.

"Відновлення позапланових невиїзних перевірок регулятором сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектору енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам", - повідомили в НКРЕКП.

"Нафтогаз" і борги тепловиків:

24 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що п'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачального ДК "Нафтогаз Трейдинг" листи-вимоги щодо сплати штрафів за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

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