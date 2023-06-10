На Запорізькій АЕС контрольована ситуація, зазначили в "Енергоатомі".

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції у ставку-охолоджувачі стабільний рівень води.

Попри те, що вороги підірвали Каховську гідроелектростанцію, ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, повідомила національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" в Telegram.

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - зазначили в "Енергоатомі".

У компанії додали, що 10 червня станом на 08:00 на АЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становив 16,67 м. "…цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - підкреслюється у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслили, що з вересня минулого року енергоблоки Запорізької АЕС не працюють, тому з тих пір зі ставка-охолоджувача вода активно не випаровувалася.

Наслідки підриву Каховської дамби для ЗАЕС - що треба знати

Російські загарбники у ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, об'єкт було повністю зруйновано. Вода почала стрімко витікати з Каховського водосховища й затоплювати десятки населених пунктів.

Варто зазначити, що з Каховського водосховища вода надходила на Запорізьку АЕС, і її використовували для охолодження реактора. У разі відсутності у ставку-охолоджувачі необхідної кількості води, можлива аварія.

Перший заступник мера Енергодара (місто-супутник ЗАЕС) Іван Самойдюк закликав мешканців бути готовими до того, що ситуація на атомній електростанції у будь-який момент може стати неконтрольованою.

Варто зазначити, що росіяни захопили Запорізьку АЕС та Енергодар на початку повномасштабного вторгнення. Повідомлялося, що вороги мінували ЗАЕС.

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