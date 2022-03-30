За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, Росія облаштувала біля ЧАЕС величезний склад боєприпасів, які можуть здетонувати, як у російському Бєлгороді.

Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у ранковому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

Вона зазначила, що вчора на складі збройних сил РФ в російському Бєлгороді трапилась самовільна детонація боєприпасів.

"Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", - наголосила Верещук.

Вона підкреслила, що в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців.

"Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ", - наголосила Верещук.

Росія захопила ЧАЕС та ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, ситуація на захоплених російськими військовими Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується.

За інформацією українського Генштабу, діяльність окупантів у Чорнобильській зоні може призвести до радіаційного зараження сотень мільйонів європейців.

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