Першим відбір газу припинило Бородчанське підземне сховище газу.

Оператор підземних газових сховищ держкомпанія "Укртрансгаз" почала підготовку до сезону закачування природного газу і вже припинила відбір газу з великого ПСГ.

Читайте такожЄС може обмежити прокачування газу в обхід УкраїниПро це повідомила прес-служба компанії в Facebook.

"Наша перша "ластівка" цього року - Богородчанське ПСГ, яке вже з 15 березня перейшло в нейтральний період роботи, тобто завершило сезон відбору газу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зазвичай нейтральний період на ПСГ використовують для того, щоб підготувати газосховище до зміни режимів роботи (з закачування на відбір або навпаки). Протягом двох "нейтральних" тижнів працівники газосховищ проводять профілактику та ремонт обладнання, а в самій "підземці" відновлюється і вирівнюється пластовий тиск природного газу.

"Але в цьому році такий ранній перехід в нейтральний період на Богородчанському ПСГ пов'язаний не лише з переходом до сезону закачування. Тут готуються до завершення реконструкції газозбірного пункту - масштабного комплексу робіт, тривають вже третій рік поспіль. Це один з найбільших інвестиційних проектів Оператора газосховищ у 2021 році, про який ми докладніше розповімо вже незабаром", - відзначили в компанії.

За інформацією прес-служби, така модернізація вкрай важлива для системи українських ПСГ. Адже саме в Богородчанах сходяться три магістральні газопроводи, що забезпечують транзит російського газу до Європи. І підземне газосховище, яке знаходиться поруч, допомагає дотримуватися режими тиску в цих магістралях. А значить і відіграє важливу роль в процесі транспортування газу в словацько-угорському напрямку.

Що цьому передувало

Минулий сезон закачування газу в підземні сховища газу (ПСГ) Україна почала 11 березня 2020 року.

28 жовтня 2020 року прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 мільярд кубометрів.

Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію.

100% акцій "Укртрансгазу" перебувають у власності НАК"Нафтогаз України".

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Автор: Бредіхіна Ганна