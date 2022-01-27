Ціновий діапазон - від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ для населення України на лютий 2022 року.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Відзначається, що, в порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну - з 8,10 до 7,70 грн за куб.решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

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Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "Еру людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) встановила ціну 7,79 грн за кубометр.

Далі йдуть компанії: Neogas з ціною 7,80 грн за куб.м, "Трейд КП Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" - 7,89 грн за куб. м, "Паливенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. об.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінила свій річний тариф, запропонувавши 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну оприлюднили "Газпостачсервіс " і "Тернопільоблгаззбут".

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Тариф для населення:

До кінця поточного опалювального сезону газ для побутових споживачів не подорожчає. Чинні річні базові пропозиції діятимуть до кінця квітня 2022 року. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати ціни можуть лише у бік зниження.

А з травня компанії повинні запустити річні базові тарифи на сезон 2022-2023 років. Їх презентація очікується у квітні.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: