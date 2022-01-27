Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ для населення України на лютий 2022 року.
Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.
Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.
Відзначається, що, в порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну - з 8,10 до 7,70 грн за куб.решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.
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Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "Еру людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) встановила ціну 7,79 грн за кубометр.
Далі йдуть компанії: Neogas з ціною 7,80 грн за куб.м, "Трейд КП Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" - 7,89 грн за куб. м, "Паливенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. об.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінила свій річний тариф, запропонувавши 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну оприлюднили "Газпостачсервіс " і "Тернопільоблгаззбут".
Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.
Тариф для населення:
До кінця поточного опалювального сезону газ для побутових споживачів не подорожчає. Чинні річні базові пропозиції діятимуть до кінця квітня 2022 року. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати ціни можуть лише у бік зниження.
А з травня компанії повинні запустити річні базові тарифи на сезон 2022-2023 років. Їх презентація очікується у квітні.
Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.