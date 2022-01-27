Перехід українських ТЕЦ на використання біологічного палива оголить екологічні проблеми в Україні.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив глава групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко.
"При спалюванні сировини буде утворюватися зола, проблему утилізації якої ще потрібно буде вирішити. Тверде паливо дає в шість разів більше відходів, ніж газ. Для міського середовища це неприйнятно", - сказав він.
Як приклад Крупко навів ситуацію в місті Сміла Черкаської області, де місцеву ТЕЦ переорієнтували на біопаливо, після чого городяни почали скаржитися на забруднення повітря.
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"Замінили обладнання, але до розуму не довели. Городяни хворіють і страждають від викидів від спалювання тріски. Лікарі відзначають загострення хронічних захворювань через постійне перевищення в повітрі допустимих концентрацій забруднюючих речовин", - зазначив Крупко.
Ще одним гострим питанням, на думку експерта, є створення достатніх потужностей з виробництва біологічного палива для задоволення потреб вітчизняних ТЕЦ.
"Хтось прораховував обсяги тріски, які знадобляться для щорічного спалювання? Та ж Смілянська ТЕЦ неодноразово зупинялася з банальної причини через брак палива", - сказав Крупко.
Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.