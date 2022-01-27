Тверде паливо дає в шість разів більше відходів, ніж газ.

Перехід українських ТЕЦ на використання біологічного палива оголить екологічні проблеми в Україні.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив глава групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко.

"При спалюванні сировини буде утворюватися зола, проблему утилізації якої ще потрібно буде вирішити. Тверде паливо дає в шість разів більше відходів, ніж газ. Для міського середовища це неприйнятно", - сказав він.

Як приклад Крупко навів ситуацію в місті Сміла Черкаської області, де місцеву ТЕЦ переорієнтували на біопаливо, після чого городяни почали скаржитися на забруднення повітря.

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"Замінили обладнання, але до розуму не довели. Городяни хворіють і страждають від викидів від спалювання тріски. Лікарі відзначають загострення хронічних захворювань через постійне перевищення в повітрі допустимих концентрацій забруднюючих речовин", - зазначив Крупко.

Ще одним гострим питанням, на думку експерта, є створення достатніх потужностей з виробництва біологічного палива для задоволення потреб вітчизняних ТЕЦ.

"Хтось прораховував обсяги тріски, які знадобляться для щорічного спалювання? Та ж Смілянська ТЕЦ неодноразово зупинялася з банальної причини через брак палива", - сказав Крупко.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: