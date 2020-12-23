Робота Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива - черговий крок до енергонезалежності України, впевнені в Енергоатомі.

У травні 2021 року "Енергоатом" здійснить першу поставку відпрацьованого ядерного палива з української АЕС в централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні. Це забезпечить щорічну економію до 200 мільйонів доларів, а також знизить залежність нашої країни від Росії в частині поводження з ядерним паливом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час запуску першого пускового комплексу ЦСВЯП повідомив тимчасово виконуючий обов'язки президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін.

"Ми намагаємося вирішити ситуацію із залежністю від Росії - як з точки зору покупки свіжого ядерного палива, так і переробки та зберігання відпрацьованого палива. Головна наша мета зараз - до травня 2021 року, на який був запланований наступний вивіз відпрацьованого палива в РФ, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб більше не вивозити жодної паливної збірки в Росію", - розповів Петро Котін.

За його словами, завершення будівельних робіт на першому пусковому комплексі ЦСВЯП відбулося чітко за графіком. Зараз Енергоатом виступив з ініціативою взяти під контроль реконструкцію ділянки залізниці Вільча – Янів протяжністю 43 кілометри. Ці роботи не здійснювалися три роки. Глава Енергоатому впевнений, що в такому випадку ділянка залізниці буде готова до травня 2021-го, і ось тоді все буде повністю готове для прийому першої партії відпрацьованого палива з українських АЕС.

"Я впевнений, що до травня це відбудеться, - підкреслив Котін. - Ви це бачите за станом готовності майданчика. Нам залишилося тільки налагодити системи. На Запорізькій АЕС ми це вже робили, у нас є досвід. Також нам необхідно отримати ліцензію Держатомрегулювання, ми вже над цим працюємо. Залізницею питання також вирішиться, оскільки ми готові прийняти цю ділянку в своє управління", - підкреслив Котін.

Що цьому передувало

22 грудня за участю керівництва НАЕК "Енергоатом" та представників компаній, які брали участь у реалізації проекту, відбулося відкриття першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

На ЦСВЯП завершено спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з прийому та зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також самого майданчика, на якому будуть розміщені контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Почалися пусконаладка і випробування обладнання, поставленого американською компанією Holtec International. Решта 14 пускових комплексів ЦСВЯП добудують до 2040 року – це відбуватиметься паралельно із заповненням майданчика сховища контейнерами з ВЯП.

При будівництві ЦСВЯП були використані власні кошти НАЕК" Енергоатом", а також кредитні кошти Bank of America Merill Lynch. На завершення першого пускового комплексу витрачено 2 мільярди гривень, загальна вартість спорудження 15-ти пускових комплексів розрахована на рівні 37 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН

На цей час Україна щорічно платить Росії до 200 мільйонів доларів за вивезення відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української - на територію РФ, де відбувається його переробка і тимчасове зберігання.

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Автор: УНІАН