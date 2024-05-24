Київ прагне компенсувати генеруючі потужності, знищені російськими атаками.

Київ веде переговори з Європейським Союзом про максимізацію імпорту електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Україна прагне компенсувати генеруючі потужності, знищені російськими атаками. Як відомо, російські ракетні та безпілотні атаки на енергетичний сектор України посилилися з березня, що призвело до значних збитків і відключень у багатьох регіонах. Як уточнили в уряді, атаки завдали сектору збитків на суму понад 1 мільярд доларів США, що призвело до втрати 8000 МВт-год генеруючих потужностей енергетичної системи. При цьому зараз Київ може імпортувати з ЄС не більше 1700 МВт-год електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимально збільшити цю цифру. Технічно ми можемо отримати, імпортувати понад 2 тис. МВт-год, навіть 2,4 тис. МВт-год. ​​Я впевнений, що рішення буде прийнято", - сказав Галущенко. Відео дня

Водночас глава національного оператора енергомереж України "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що 1700 МВт-год - це "поки що стеля".

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - енергосистемні оператори сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної здатності своїх мереж", - сказав Кудрицький.

За його словами, європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі свої підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередачі.

"Ми вважаємо, що 3500-4000 МВт-год пропускної здатності міждержавного інтерконектору – це те, що ми можемо мати упродовж п’яти років", – зазначив Кудрицький.

ЗМІ нагадує, що через дефіцит електроенергії "Укренерго" було змушено вводити регулярні відключення промислових споживачів і домогосподарств, а також підтримувати високі тарифи на імпорт.

Проблеми з електроенергією в Україні

Підвищення тарифу на електрику потрібне для покриття вартості її виробництва "Енергоатомом" та "Укргідроенерго". Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

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