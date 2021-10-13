Путін заявив, що в 2008 році "Газпром" вимагав від України віддати їх газ.

Російський президент Володимир Путін стверджує, що з українських сховищ нібито відкачують газ, призначений для європейських компаній.

Про це він заявив на пленарному засіданні Російського енергетичного тижня, цитує прес-служба Кремля.

"Криза енергетична через що почалася в 2008 році з Україною? Ми вимагали, щоб нам газ наш віддали – не віддають, вони вже самі почали його споживати. Зараз вже йдуть... Там деякі безвідповідальні політики в Україні кажуть, що треба б націоналізувати цей газ, що знаходиться в підземних сховищах України, який їм не належить", – заявив президент РФ.

Він додав, що приватні та іноземні оператори почали відкачувати газ.

Читайте також"Нафтогаз" запропонує нову ціну на газ для приватних підприємств"І що ми зараз спостерігаємо? Почалося поступове відкачування з підземних сховищ газу в Україні цими операторами приватними, в тому числі іноземними операторами", – продовжив Путін.

Для збільшення поставок газу, зазначив Путін, потрібні відповідні заявки, але майбутні поставки через Україну можуть бути нібито "небезпечні".

"Зношеність ГТС України становить десь 80-85%, для того щоб зберігати або збільшувати прокачування, потрібно привести цю систему в нормальний стан, тому що якщо труба "лопне", то Європа залишиться без цього маршруту",-турбується глава Кремля.

Раніше Пєсков, посилаючись на Путіна, назвав дві умови збільшення поставок газу через Україну.

Транзит газу через Україну:

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

"Оператор ГТС України" пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок.

Українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

6 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що Росії невигідно перекачувати газ через українську ГТС, назвавши послугу транспортування занадто дорогою для РФ.

4 жовтня після підписаного між Будапештом і "Газпромом" контракту про транспортування газу через "Турецький потік" росіяни зупинили поставку блакитного палива через Україну в напрямку Угорщини.

Тоді ж прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що Київ не веде прямих переговорів з РФ. Також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.

За даними ЗМІ, Путін планує обговорити на майбутній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, зокрема, поставку газу після закінчення чинного договору з Україною у 2024 році.

Автор: Яна Ставська