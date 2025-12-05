Чергове підтвердження, що на старті будуть доступні дві версії консолі: стаціонарна і портативна.

Інсайдерський ютуб-канал Moore's Law is Dead розповів нові подробиці про ігрову приставку наступного покоління PlayStation 6. За його словами, ця інформація отримана безпосередньо від розробників, які останніми днями отримали листи і документацію від Sony.

Судячи з цих даних, інженери Sony різко активізували роботу над спеціальним енергоощадним режимом для PS5, що уповільнює ігри. Зазначається, що ця функція створюється з прицілом на майбутню портативну PS6, щоб та забезпечила максимально широку зворотну сумісність з бібліотекою PS5 вже на старті.

При цьому ігри, адаптовані під портативний формат, повинні стабільно працювати в 60 кадрах на секунду, нехай і зі зменшеною роздільною здатністю.

Крім того, Sony готує PSSR2 – велике оновлення своєї технології "апскейлінга". Розробники отримали поліпшені інструменти, які допомагають виявляти та усувати візуальні дефекти, присутні в нинішніх версіях ігор. Новий алгоритм дасть змогу іграм працювати в 4K/120 FPS і навіть у 8K при 60 FPS.

Поява PlayStation 6 у продажу очікується наприкінці 2027 року. При цьому Sony, якщо вірити інсайдам, випустить одразу дві консолі: стаціонарну та портативну. Ціна базової PS6 без дисковода повинна скласти близько $650 (~ 27 000 грн), тоді як портативну версію оцінять у $499 (~20 000 грн). Надалі компанія може випустити більш доступну версію "портативки" за $299, використовуючи відбраковані, але стабільні чіпи.

Що стосується можливої PS6 Pro, її доля поки невизначена – компанія випустить поліпшену версію лише за реальної необхідності, і точно не раніше 2030 року.

Якщо вірити інсайдам, Xbox наступного покоління буде дуже потужним і дорогим. Нова консоль стане гібридом між стаціонарною консоллю і ПК і може коштувати понад 1000 доларів/.

Тим часом на початку 2026 року на ринку з'явиться Steam Machine. Це потужний ігровий міні-ПК на базі SteamOS, який позиціонують як наступний крок у розвитку Steam Deck. Valve обіцяє 4К/60 FPS з FSR у більшості ігор, дуже тиху роботу і купу стильних змінних панелей.

